Війна входить у критичну фазу, свобода повинна перемогти – прем'єр Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна Росії проти України "входить у критичну стадію". Про це він заявив у виступі перед депутатами після свого візиту на саміт G7, передає SkyNews.

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Британський прем'єр зауважив, що за Україною стоїть Захід, і що "свобода повинна перемогти".

"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", – сказав Сунак.

Він підтвердив підтримку України та додав, що Велика Британія підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно".

Сунак сказав, що вітає нові жорсткіші обмеження на експорт РФ, який допомагає "російській військовій машині". Велика Британія ввела додаткові санкції проти країни-агресорки Росії, що збіглось з самітом.

15 травня 2023 року прем'єр Великої Британії заявив про "вирішальний момент опору України", і те, що західні союзники "не повинні підвести її".

16 травня президент Зеленський повідомив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "коаліції винищувачів" F-16.

19 травня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 86 компаній та осіб.

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