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Война входит в критическую стадию, свобода должна победить – премьер Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 23:08
Война входит в критическую стадию, свобода должна победить – премьер Великобритании - Фото
Риши Сунак (Фото: ОПУ)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война России против Украины "входит в критическую стадию". Об этом он заявил в выступлении перед депутатами после своего визита на саммит G7, передает SkyNews.

Британский премьер отметил, что за Украиной стоит Запад, и что "свобода должна победить".

"Путин должен знать, что мы никуда не уйдем", – сказал Сунак.

Он подтвердил поддержку Украины и добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Сунак сказал, что приветствует новые более жесткие ограничения на экспорт РФ, помогающий "российской военной машине". Великобритания ввела дополнительные санкции против страны-агрессора России, что совпало с саммитом.

  • 15 мая 2023 года премьер Великобритании заявил об "решающем моменте сопротивления Украины", и о том, что западные союзники "не должны подвести ее".
  • 16 мая президент Зеленский сообщил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "коалиции истребителей" F-16.
  • 19 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, в который вошли 86 компаний и людей.

Читайте также: "Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

Артём Джерипа
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