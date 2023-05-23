Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

За минувшие сутки в центре боевых действий находились Бахмут и Марьинка, враг продолжал атаковать Авдеевку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 23 мая.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, российские оккупанты сосредоточивали основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского (дорога на Константиновку) и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского.

На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

19 мая в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

В настоящее время в Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства.

Читайте также: Война входит в критическую стадию, свобода должна победить – премьер Великобритании

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.