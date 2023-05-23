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Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 06:47
Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки в центре боевых действий находились Бахмут и Марьинка, враг продолжал атаковать Авдеевку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 23 мая.

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Как отмечается, российские оккупанты сосредоточивали основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области.

Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского (дорога на Константиновку) и Белой Горы.

Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского.

Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка.

Генштаб: Россия нанесла авиаудары по Бахмуту и дороге на Константиновку – карта

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

  • 19 мая в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
  • В настоящее время в Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства.

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Наталья Медведева
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