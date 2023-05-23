UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, под завалами до пяти человек – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 16:22
Россия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, под завалами до пяти человек – фото - Фото
Фото - Telegram Барабаша

Россияне нанесли очередной удар по Авдеевке Донецкой области. Оккупанты попали в многоэтажный дом, под завалами могут находиться до пяти человек. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей – до фундамента. Под завалами – два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина – в тяжелом состоянии", – сообщил глава военной администрации.

Россия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, под завалами до пяти человек – фото

Барабаш подчеркнул, что гражданских в Авдеевке уже не спасают ни стены домов, ни бомбоубежища, потому что от ракет и авиабомб ФАБ в городе не спрятаться.

Он в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также призвал к эвакуации и подчеркнул, что для этого есть возможности и средства. По его словам, в Авдеевке в настоящее время остаются более 1700 гражданских.

Он также уточнил, что россияне нанесли авиаракетный удар.

Россия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, под завалами до пяти человек – фото

Россия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, под завалами до пяти человек – фото
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнаракетный ударавдеевка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 