Россия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, под завалами до пяти человек – фото

Россияне нанесли очередной удар по Авдеевке Донецкой области. Оккупанты попали в многоэтажный дом, под завалами могут находиться до пяти человек. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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"Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей – до фундамента. Под завалами – два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина – в тяжелом состоянии", – сообщил глава военной администрации.

Барабаш подчеркнул, что гражданских в Авдеевке уже не спасают ни стены домов, ни бомбоубежища, потому что от ракет и авиабомб ФАБ в городе не спрятаться.

Он в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также призвал к эвакуации и подчеркнул, что для этого есть возможности и средства. По его словам, в Авдеевке в настоящее время остаются более 1700 гражданских.

Он также уточнил, что россияне нанесли авиаракетный удар.

15 мая оккупанты обстреляли ракетами Авдеевку, в результате вражеской атаки погибли четыре человека.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что в центре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка, враг продолжает атаковать Авдеевку.

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