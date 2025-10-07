СБУ: Росіянин пішов "добровольцем" у бойовий підрозділ Сил оборони і шпигував для ФСБ – фото

Громадянин РФ вступив до лав української армії і коригував удари по Львівщині та "зливав" ФСБ дані про свій і суміжні підрозділи, заявляє СБУ

Фото: СБУ

У Львові затримано громадянина Росії, який, за даними правоохоронців, влаштувався добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ і почав працювати на спецслужбу держави-агресора. Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ стверджує, що фігурант коригував ракетні удари по Львівській області.

Щоб виконати вороже завдання, він нібито "зливав" до ФСБ координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин, а також надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

За даними правоохоронців, росіянин підтримував контакт із куратором через анонімні чати. Для конспірації він використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.

Для залучення чоловіка до співпраці ФСБ залучила його брата з Росії.

Фігуранта затримали, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей РФ. Наразі його заарештовано.