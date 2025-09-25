Один із найцінніших агентів Росії з Повітряних сил ЗСУ отримав 15 років за ґратами

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

15 років за ґратами проведе очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних сил, якого затримали влітку на Львівщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Серед основних цілей ворога були оперативні аеродроми й логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Як встановило слідство, щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти використали його колишню дружину, ексвійськову, яка входить до агентурного апарату ФСБ у тимчасово захопленому Мелітополі.

За словами правоохоронців, затриманий був одним з найцінніших агентів ФСБ, який шпигував у лавах Збройних Сил України.

Суд визнав російського агента винним у державній зраді й незаконному поводженні зі зброєю.

Фото: СБУ