Один із найцінніших агентів Росії з Повітряних сил ЗСУ отримав 15 років за ґратами
15 років за ґратами проведе очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних сил, якого затримали влітку на Львівщині. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Серед основних цілей ворога були оперативні аеродроми й логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.
Як встановило слідство, щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти використали його колишню дружину, ексвійськову, яка входить до агентурного апарату ФСБ у тимчасово захопленому Мелітополі.
За словами правоохоронців, затриманий був одним з найцінніших агентів ФСБ, який шпигував у лавах Збройних Сил України.
Суд визнав російського агента винним у державній зраді й незаконному поводженні зі зброєю.
- 21 серпня СБУ викрила офіцера морпіхів, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. За матеріалами справи, затриманий передавав росіянам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.
