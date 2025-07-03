СБУ затримала майора Повітряних сил на Львівщині

Контррозвідники затримали офіцера Повітряних Сил за підозрою у шпигунстві на користь російської спецслужби

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

У Львівській області затримано майора Повітряних сил Збройних Сил України, який, за версією слідства, співпрацював з елітним спецпідрозділом Федеральної служби безпеки держави-агресорки. Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідники у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зірвали нову спробу Росії отримати координати авіаційної інфраструктури, заявили в СБУ.

Українська спецслужба стверджує, що окупанти завербували майора Повітряних сил ЗСУ через його колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у тимчасово окупованому Мелітополі.

Підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" ФСБ Олександр Бєлодєдов.

Головним завданням чоловіка був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

Росіяни планували завдати по них ракетно-дронових ударів.

Майору оголосили про підозру в держзраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Військового заарештовано, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.

Також заочну підозру отримала його колишня дружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

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