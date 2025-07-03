СБУ задержала майора Воздушных сил в Львовской области.

Контрразведчики задержали офицера ВВС по подозрению в шпионаже в пользу российской спецслужбы

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Во Львовской области задержан майор Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, сотрудничал с элитным подразделением Федеральной службы безопасности государства-агрессора. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Контрразведчики во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сорвали новую попытку России получить координаты авиационной инфраструктуры, заявили в СБУ.

Украинская спецслужба утверждает, что оккупанты завербовали майора ВС ВСУ через его бывшую жену – экс-военнослужащую, которая работает на агрессора во временно оккупированном Мелитополе.

Подрывную деятельность "крота" координировал штатный сотрудник отдела специальных операций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

Главной задачей мужчины был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты действующих аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

Россияне планировали нанести по ним ракетно-дроновые удары.

Майору предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной по предварительной договоренности группой лиц в условиях военного положения. Военнослужащий арестован, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также заочное подозрение получила его бывшая жена, которая находится на временно оккупированной южной части Украины.

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