Один из самых ценных агентов России из Воздушных сил ВСУ получил 15 лет за решеткой

Завербованный врагом глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных сил получил тюремный срок

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

15 лет за решеткой проведет глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных сил, которого задержали летом на Львовщине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Среди основных целей врага были оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Как установило следствие, чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, оккупанты привлекли его бывшую жену-экс-военную, которая входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе.

По словам правоохранителей, задержанный был одним из самых ценных агентов ФСБ, который шпионил в рядах Вооруженных Сил Украины.

Суд признал российского агента виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием.

Фото: СБУ