Один из самых ценных агентов России из Воздушных сил ВСУ получил 15 лет за решеткой
15 лет за решеткой проведет глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных сил, которого задержали летом на Львовщине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Среди основных целей врага были оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.
Как установило следствие, чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, оккупанты привлекли его бывшую жену-экс-военную, которая входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе.
По словам правоохранителей, задержанный был одним из самых ценных агентов ФСБ, который шпионил в рядах Вооруженных Сил Украины.
Суд признал российского агента виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием.
- 21 августа СБУ разоблачила офицера морпехов, которого подозревают в корректировке российских ударов. По материалам дела, задержанный передавал россиянам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам.
