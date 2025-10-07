СБУ: Россиянин пошел "добровольцем" в боевое подразделение Сил обороны и шпионил для ФСБ

Гражданин РФ вступил в ряды ВСУ и корректировал удары по Львовской области, "сливал" ФСБ данные о своем и смежных подразделениях, заявляет СБУ

Фото: СБУ

Во Львове задержан гражданин России, который, по данным правоохранителей, устроился добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ и начал работать на спецслужбу государства-агрессора. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ утверждает, что фигурант корректировал ракетные удары по Львовской области.

Чтобы выполнить вражеское задание, он якобы "сливал" в ФСБ координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей, а также отправлял врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинской границе.

По данным правоохранителей, россиянин поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты. Для конспирации он использовал три смартфона с разными операторами, в частности стран Евросоюза.

Для привлечения мужчины к сотрудничеству ФСБ задействовала его брата из России.

Фигуранта задержали, когда он шел к банкомату, чтобы проверить поступление денег РФ. Сейчас он арестован.