СБУ: Россиянин пошел "добровольцем" в боевое подразделение Сил обороны и шпионил для ФСБ
Во Львове задержан гражданин России, который, по данным правоохранителей, устроился добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ и начал работать на спецслужбу государства-агрессора. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ утверждает, что фигурант корректировал ракетные удары по Львовской области.
Чтобы выполнить вражеское задание, он якобы "сливал" в ФСБ координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей, а также отправлял врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинской границе.
По данным правоохранителей, россиянин поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты. Для конспирации он использовал три смартфона с разными операторами, в частности стран Евросоюза.
Для привлечения мужчины к сотрудничеству ФСБ задействовала его брата из России.
Фигуранта задержали, когда он шел к банкомату, чтобы проверить поступление денег РФ. Сейчас он арестован.
- 26 сентября сообщалось, что один из самых ценных агентов России из Воздушных сил ВСУ получил 15 лет за решеткой.
