СБУ: Затримано на гарячому агента РФ, який готував новий удар росіян по аеродромах – фото

Служба безпеки України заявила про затримання "російського агента", який готував новий удар росіян по аеродромах у Кіровоградській області. Чоловік отримував завдання від російського "куратора", який перебуває у тимчасово окупованому Криму, повідомляє СБУ.

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"Куратором" затриманого виявився кадровий співробітник п'ятої служби ФСБ РФ – як стверджує СБУ, він давав чоловіку завдання збирати максимум інформації про технічний стан українських аеродромів, можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.

За даними української спецслужби, затриманий також намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів.

"Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, на "поточні витрати" фігурант отримував від ФСБ перекази у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів – до 10 000 грн.

У разі отримання закритих відомостей окупанти планували використати їх для повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони, стверджують у СБУ. Однак поплічника росіян було затримано на гарячому, коли він знімав на відео одну з військових частин ЗСУ.

За даними слідства, спецслужба РФ завербувала мешканця Кропивницького на початку 2023-го. В поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Telegram-каналів.

Чоловіку оголошено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує 15 років тюрми або довічне з конфіскацією майна.

23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому - атакували військовий аеродром "Канатове" та один з об'єктів Укрзалізниці. Внаслідок обстрілу було багато загиблих і поранених. У квітні цього року СБУ оголосила про підозру колишньому виконувачу обов'язків командира однієї з частин ССО Роману Червінському через обстріл аеродрому. Детальніше про цю справу – в матеріалі LIGA.net .

. У ніч проти 4 квітня 2023-го дві ракети армії РФ влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

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