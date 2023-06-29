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СБУ: Задержан на горячем агент РФ, готовивший новый удар россиян по аэродромам – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 11:15
СБУ: Задержан на горячем агент РФ, готовивший новый удар россиян по аэродромам – фото - Фото
Фото - CБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании "российского агента", готовившего новый удар россиян по аэродромам в Кировоградской области. Мужчина получал задание от российского "куратора", находящегося во временно оккупированном Крыму, сообщает СБУ.

"Куратором" задержанного оказался кадровый сотрудник пятой службы ФСБ РФ – как утверждает СБУ, он давал мужчине задания собирать максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов, возможном наличии там боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

По данным украинской спецслужбы, задержанный пытался выявить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов.

"Кроме того, российская спецслужба хотела выяснить через своего агента общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, на "текущие расходы" фигурант получал от ФСБ переводы в криптовалюте. Общая сумма полученных средств – до 10 000 грн.

В случае получения закрытых сведений оккупанты планировали использовать их для повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны, утверждают в СБУ. Однако приспешник россиян был задержан на горячем, когда он снимал на видео одну из воинских частей ВСУ.

По данным следствия, спецслужба РФ завербовала жителя Кропивницкого в начале 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за своих антиукраинских сообщений в одном из прокремлевских Telegram-каналов.

Мужчине объявлено о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное с конфискацией имущества.

СБУ: Задержан на горячем агент РФ, готовивший новый удар россиян по аэродромам – фото

СБУ: Задержан на горячем агент РФ, готовивший новый удар россиян по аэродромам – фото
  • 23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому – атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці. В результате обстрела было много погибших и раненых. В апреле этого года СБУ объявила о подозрении бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей ССО Роману Червинскому из-за обстрела аэродрома. Подробнее об этом деле – в материале LIGA.net.
  • В ночь на 4 апреля 2023-го две ракеты армии РФ попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого.
Оксана Житнюк
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войнасбуагенткропивницкийкировоградская область
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