Священнослужителю з Харківщини оголошено про підозру за проросійську пропаганду

Ілюстративне фото: СБУ

Слідчі Куп’янського районного відділу поліції оголосили 56-річному місцевому священнослужителю про підозру у виправданні російської агресії та злочинів окупантів. Про це повідомляють Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області.

Як встановило слідство, у вересні 2022 року громадянин України, перебуваючи у пункті тимчасового перебування біженців у російському Бєлгороді, добровільно погодився дати інтерв'ю пропагандистам. Згодом запис було опубліковано на одному з каналів YouTube.

У відео священник поширив наративи російської пропаганди.

Він стверджував, що в Україні нібито триває не війна, а "внутрішній громадянський конфлікт", наголошував на тезах про "єдиний народ","спільну історію" і "спільне радянське минуле", виправдовував дії російських військових. Зокрема, перекладав відповідальність за обстріли й руйнування на Збройні Сили України.

Про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України священнослужителю повідомлено заочно. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.