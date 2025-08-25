Священнику из Харьковской области объявлено о подозрении за пророссийскую пропаганду

Иллюстративное фото: СБУ

Следователи Купянского районного отдела полиции объявили 56-летнему местному священнослужителю о подозрении в оправдании российской агрессии и преступлений оккупантов. Об этом сообщают Харьковская областная прокуратура и полиция Харьковской области.

Как установило следствие, в сентябре 2022 года гражданин Украины, находясь в пункте временного пребывания беженцев в российском Белгороде, добровольно согласился дать интервью пропагандистам. Позже запись была опубликована на одном из каналов YouTube.

В видео священник распространял нарративы российской пропаганды.

Он утверждал, что в Украине якобы идет не война, а "внутренний гражданский конфликт", подчеркивал тезисы о "едином народе", "общей истории" и "общем советском прошлом", оправдывал действия российских военных. В частности, перекладывал ответственность за обстрелы и разрушения на Вооруженные Силы Украины.

Священнослужителю заочно сообщено о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.