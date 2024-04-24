У Дніпропетровській області збито ворожу ракету

У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"ППО на варті. Наші збили над Синельниківським районом ракету", – написав він.

Повітряне командування "Схід" уточнило, що знищено керовану авіаційну ракету Х-69.

О 16:50 Повітряні сили ЗСУ попереджували про швидкісну ціль на Дніпро. Через кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про вибух.