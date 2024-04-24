У Дніпропетровській області збито ворожу ракету
У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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"ППО на варті. Наші збили над Синельниківським районом ракету", – написав він.
Повітряне командування "Схід" уточнило, що знищено керовану авіаційну ракету Х-69.
О 16:50 Повітряні сили ЗСУ попереджували про швидкісну ціль на Дніпро. Через кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про вибух.
- В ніч проти 24 квітня Росія завдала ракетних ударів по житловому комплексу в Харкові, а зранку було чути вибухи в Одесі.