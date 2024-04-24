В Днепропетровской области сбита вражеская ракета
В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
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"ПВО на страже. Наши сбили над Синельниковским районом ракету", – написал он.
Воздушное командование "Восток" уточнило, что уничтожена управляемая авиационная ракета Х-69.
В 16:50 Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на Днепр. Через несколько минут местные паблики сообщили о взрыве.
- В ночь на 24 апреля Россия нанесла ракетные удары по жилому комплексу в Харькове, а утром были слышны взрывы в Одессе.