У Карпатах значна загроза лавини у двох областях – мапа

Рятувальники закликали не вирушати у гори у цей час

Карпати (Ілюстративне фото: Андрій Харитін)

4-5 лютого в Івано-Франківській та 5 лютого у Закарпатській областях очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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На високогір'ї Івано-Франківської області 4-5 лютого та на високогір’ї Закарпатської області 5 лютого у зв’язку з очікуваною відлигою та опадами (мокрий сніг та дощ) очікується значна сніголавинна небезпека – третього рівня, повідомило ДСНС.

Відомство закликало бути обережними та не вирушати у цей час у гори.

Фото: ДСНС

Український гідрометеорологічний центр повідомив про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Через це відомство закликало утриматися від походів на високогір'я.

Також Укргідрометцентр попередив про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня 4 лютого на високогір'ї Закарпатської області.

За лавинної небезпеки третього рівня глибина снігового покриву становить 50-70 см, за другого рівня – 30-50 см.

Фото: Укргідрометцентр

Наприкінці січня 2022 року у Закарпатській області рятувальники надали допомогу дев'ятьом туристам, які потрапили під сходження лавини.

У лютому того ж року у Рахівському районі Закарпатської області на дорогу зійшли дві лавини.

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