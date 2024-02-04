В Карпатах значительная угроза лавины в двух областях – карта

Спасатели призвали не отправляться в горы в это время

Карпаты (Иллюстративное фото: Андрей Харитин)

4-5 февраля в Ивано-Франковской и 5 февраля в Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На высокогорье Ивано-Франковской области 4-5 февраля и высокогорье Закарпатской области 5 февраля в связи с ожидаемой оттепелью и осадками (мокрый снег и дождь) ожидается значительная снеголавинная опасность – третьего уровня, сообщило ГСЧС.

Ведомство призвало быть осторожны и не отправляться в это время в горы.

Фото: ГСЧС

Украинский гидрометеорологический центр сообщил о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Поэтому ведомство призвало воздержаться от походов на высокогорье.

Также Укргидрометцентр предупредил об умеренной снеголавинной опасности второго уровня 4 февраля на высокогорье Закарпатской области.

При лавинной опасности третьего уровня глубина снежного покрова составляет 50-70 см, при втором уровне – 30-50 см.

Фото: Укргидрометцентр

В конце января 2022 года в Закарпатской области спасатели оказали помощь девяти туристам, попавшим под сход лавины.

В феврале того же года в Раховском районе Закарпатской области на дорогу сошли две лавины.

Читайте также: На Закарпатье произошло землетрясение – видео, карта