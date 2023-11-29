У Києві туман, на дорогах ожеледиця – жовтий рівень загрози: рекомендації

У Києві впродовж дня будуть туман, ожеледь та ожеледиця на дорогах, КМВА надала рекомендації

Туман (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві у наступну годину та до кінця доби будуть туман та ожеледиця на дорогах, це перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та Укргідрометцентр.

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Туман буде з видимістю 200-500 м, також спостерігаються ожеледь та ожеледиця на дорогах, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах, зауважує КМВА.

Укргідрометцентр класифікував це як перший (жовтий) рівень небезпечності.

Міська адміністрація надала наступні рекомендації:

→ не перевищуйте швидкість;

→ уникайте різких маневрів на дорозі;

→ користуйтеся протитуманними фарами та ближнім світлом фар;

→ дотримуйтеся безпечної дистанції;

→ під час зупинок вмикайте аварійну світлову сигналізацію;

→ стежте за чистотою лобового скла, уникайте запотівання скла.

Фото: Укргідрометцентр

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