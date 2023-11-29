В Киеве туман, на дорогах гололедица – желтый уровень угрозы: рекомендации
В Киеве в ближайший час и до конца суток будут туман и гололедица на дорогах, это первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и Укргидрометцентр.
Туман будет с видимостью 200-500 м, также наблюдаются гололед и гололедица на дорогах, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах, отмечает КГВА.
Укргидрометцентр классифицировал это как первый (желтый) уровень опасности.
Городская администрация дала следующие рекомендации:
→ не превышайте скорость;
→ избегайте резких маневров на дороге;
→ пользуйтесь противотуманными фарами и ближним светом фар;
→ соблюдайте безопасную дистанцию;
→ при остановках включайте аварийную световую сигнализацию;
→ следите за чистотой лобового стекла, избегайте запотевания стекла.
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