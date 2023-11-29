В Киеве туман, на дорогах гололедица – желтый уровень угрозы: рекомендации

В Киеве в течение дня будут туман, гололед и гололедица на дорогах, КГВА дала рекомендации

Туман (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве в ближайший час и до конца суток будут туман и гололедица на дорогах, это первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщают Киевская городская военная администрация и Укргидрометцентр.

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Туман будет с видимостью 200-500 м, также наблюдаются гололед и гололедица на дорогах, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах, отмечает КГВА.

Укргидрометцентр классифицировал это как первый (желтый) уровень опасности.

Городская администрация дала следующие рекомендации:

→ не превышайте скорость;

→ избегайте резких маневров на дороге;

→ пользуйтесь противотуманными фарами и ближним светом фар;

→ соблюдайте безопасную дистанцию;

→ при остановках включайте аварийную световую сигнализацию;

→ следите за чистотой лобового стекла, избегайте запотевания стекла.

Фото: Укргидрометцентр

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