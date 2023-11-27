У столиці сильний вітер пошкодив найбільший національний прапор України, його вже знімають із флагштока. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, відео ж поширили у соцмережах.
"Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на новий", – йдеться у повідомленні.
Найбільший прапор України станом на сьогодні знаходиться біля "Батьківщини-матері" у Києві. Висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
28 жовтня цей прапор уже було пошкоджено вітром, коли у столиці оголосили штормове попередження. Знову ж - попри те що напередодні його приспустили для збереження цілісності.
- Із 7.30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом.
- На Полтавщині через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів.
- На Чернігівщині без світла мешканці 60 населених пунктів.
- Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя, пише міськрада. Через негоду у різних районах масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева.
Дивіться також: Негода. В Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень. Стоїть траса на Київ: відео
Коментарі