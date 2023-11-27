В столице сильный ветер повредил самый большой национальный флаг Украины, его уже снимают со флагштока. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, видео же распространили в соцсетях.

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"Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище. Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым", – говорится в сообщении.

Самый большой флаг Украины на сегодняшний день находится у "Родины-матери" в Киеве. Высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

28 октября этот флаг был поврежден ветром, когда в столице объявили штормовое предупреждение. Опять же – несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности.

С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом.

В Полтавской области из-за ухудшения погоды обесточены 437 населенных пунктов.

В Черниговской области без света жители 60 населенных пунктов.

Штормовой ветер дошел до оккупированного Мариуполя, пишет горсовет. Из-за непогоды в разных районах массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, поваленные деревья.

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