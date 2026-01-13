У Львові чоловік штрикнув ножем військового ТЦК і втік. Йому оголосили підозру

Львів’янин напав на військового під час перевірки обліково-реєстраційних документів

Підозрюваний в нападі на працівника ТЦК (Фото: Львівська обласна прокуратура)

У Львові місцевий мешканець ударив ножем у живіт військовослужбовця Галицько-Франківського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ним службових обов'язків. Чоловіку повідомлено про підозру, розповіли у Львівській обласній прокуратурі.

Інцидент стався 11 січня у Шевченківському районі міста поблизу торгового центру. Там військові разом із поліцією проводили заходи з мобілізаційного оповіщення.

Правоохоронці повідомили, що під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним 47-річного військового у живіт. Після скоєного він сів у свій мікроавтобус та втік.

Пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває.

Чоловіка розшукали й затримали. Йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років.