У Львові чоловік штрикнув ножем військового ТЦК і втік. Йому оголосили підозру
У Львові місцевий мешканець ударив ножем у живіт військовослужбовця Галицько-Франківського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ним службових обов'язків. Чоловіку повідомлено про підозру, розповіли у Львівській обласній прокуратурі.
Інцидент стався 11 січня у Шевченківському районі міста поблизу торгового центру. Там військові разом із поліцією проводили заходи з мобілізаційного оповіщення.
Правоохоронці повідомили, що під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним 47-річного військового у живіт. Після скоєного він сів у свій мікроавтобус та втік.
Пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває.
Чоловіка розшукали й затримали. Йому повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років.
- Це не перший подібний випадок. Зокрема, протягом 2025 року у Черкаській області зафіксовано майже два десятки нападів на працівників ТЦК, зокрема зі зброєю.
- Аналогічні випадки зафіксовані й в інших областях. 31 грудня 2025 року у Харкові чоловік вистрілив із травматичної зброї у військовослужбовця ТЦК. Пораненого госпіталізували, а чоловіка вдалося затримати.
- 2 січня 2025 року стало відомо, що у Вінницький області чоловік напав на працівника ТЦК. Його затримали.
