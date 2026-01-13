Во Львове мужчина пырнул ножом военного ТЦК и убежал. Ему объявили подозрение
Во Львове местный житель ударил ножом в живот военнослужащего Галицко-Франковского объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время выполнения им служебных обязанностей. Мужчине сообщено о подозрении, рассказали во Львовской областной прокуратуре.
Инцидент произошел 11 января в Шевченковском районе города вблизи торгового центра. Там военные вместе с полицией проводили мероприятия по мобилизационному оповещению.
Правоохранители сообщили, что во время проверки учетно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им 47-летнего военного в живот. После содеянного он сел в свой микроавтобус и скрылся.
Раненый был доставлен в больницу, где он сейчас и находится.
Мужчину разыскали и задержали. Ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
- Это не первый подобный случай. В частности, в течение 2025 года в Черкасской области зафиксировано почти два десятка нападений на работников ТЦК, в том числе с оружием.
- Аналогичные случаи зафиксированы и в других областях. 31 декабря 2025 года в Харькове мужчина выстрелил из травматического оружия в военнослужащего ТЦК. Раненого госпитализировали, а мужчину удалось задержать.
- 2 января 2025 года стало известно, что в Винницкой области мужчина напал на работника ТЦК. Он был задержан.
