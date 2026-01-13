Во Львове мужчина пырнул ножом военного ТЦК и убежал. Ему объявили подозрение

Львовянин напал на военного во время проверки учетно-регистрационных документов

Подозреваемый в нападении на работника ТЦК (Фото: Львовская областная прокуратура)

Во Львове местный житель ударил ножом в живот военнослужащего Галицко-Франковского объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время выполнения им служебных обязанностей. Мужчине сообщено о подозрении, рассказали во Львовской областной прокуратуре.

Инцидент произошел 11 января в Шевченковском районе города вблизи торгового центра. Там военные вместе с полицией проводили мероприятия по мобилизационному оповещению.

Правоохранители сообщили, что во время проверки учетно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им 47-летнего военного в живот. После содеянного он сел в свой микроавтобус и скрылся.

Раненый был доставлен в больницу, где он сейчас и находится.

Мужчину разыскали и задержали. Ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.