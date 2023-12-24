У Львові розібрали завали після вибуху газу: три людини загинули, три в лікарні – фото
Львівські рятувальники до ранку неділі закінчили розбирати завали будинку на вулиці Княгині Ольги, де вчора ввечері стався вибух. Там загинули три людини, ще троє госпіталізовані, повідомила поліція Львівської області.
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Під завалами знайшли тіла 82-річної жінки та двох чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали травми, їх забрали в лікарню.
Офіційна версія того, що сталося, – вибух газу в гаражі біля будинку.
Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.
- Вибух у Львові пролунав ввечері 23 грудня, через нього впали опорні стіни приватного будинку. На місці почалася пожежа, під завалами опинилися люди. У будинку, де стався вибух, проживали шестеро людей.