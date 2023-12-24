У Львові розібрали завали після вибуху газу: три людини загинули, три в лікарні – фото

Національна поліція відкрила кримінальне провадження після вибуху газу в будинку

Фото: поліція Львівської області

Львівські рятувальники до ранку неділі закінчили розбирати завали будинку на вулиці Княгині Ольги, де вчора ввечері стався вибух. Там загинули три людини, ще троє госпіталізовані, повідомила поліція Львівської області.

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Під завалами знайшли тіла 82-річної жінки та двох чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали травми, їх забрали в лікарню.

Офіційна версія того, що сталося, – вибух газу в гаражі біля будинку.

Фото: поліція Львівської області

Фото: поліція Львівської області

Фото: поліція Львівської області

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.