У Львові стався вибух у будинку. Під завалами можуть бути люди – фото, відео
У Львові стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого є руйнування несучих стін. Під завалами можуть бути люди, повідомив мер міста Андрій Садовий.
Він зазначив, що вибух стався на вулиці Княгині Ольги. На місці працюють рятувальні служби.
За попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку.
"Ймовірно, це газ. У будинку проживають шестеро осіб. Дві дитини та дві жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще двох чоловіків шукають рятувальники. Можливо, вони під завалами", – повідомив мер.
Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції, додав він.
Рух вулицею Княгині Ольги від Сахарова до Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової наразі перекрито.
У соцмережах публікують відео з місця:
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