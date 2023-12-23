У Львові стався вибух у будинку. Під завалами можуть бути люди – фото, відео

На місці працюють рятувальники, у соцмережах публікують відео

Фото - Telegram Садового

У Львові стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого є руйнування несучих стін. Під завалами можуть бути люди, повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Він зазначив, що вибух стався на вулиці Княгині Ольги. На місці працюють рятувальні служби.

За попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку.

"Ймовірно, це газ. У будинку проживають шестеро осіб. Дві дитини та дві жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще двох чоловіків шукають рятувальники. Можливо, вони під завалами", – повідомив мер.

Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції, додав він.

Фото – Telegram Садового

Рух вулицею Княгині Ольги від Сахарова до Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової наразі перекрито.

У соцмережах публікують відео з місця:

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