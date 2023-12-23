Во Львове произошел взрыв в доме. Под завалами могут быть люди – фото, видео
Во Львове произошел взрыв в частном доме, в результате которого есть разрушения несущих стен. Под завалами могут находиться люди, сообщил мэр города Андрей Садовый.
Он отметил, что взрыв произошел на улице Княгини Ольги. На месте работают спасательные службы.
По предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома.
"Вероятно, это газ. В доме проживают шесть человек. Два ребенка и две женщины – их увезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое. Еще двух мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами", – сообщил мэр.
Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции, добавил он.
Движение по улице Княгини Ольги от Сахарова до Владимира Великого в направлении улицы Научной сейчас перекрыто.
В соцсетях публикуют видео с места:
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