Во Львове произошел взрыв в доме. Под завалами могут быть люди – фото, видео

Фото - Telegram Садового

Во Львове произошел взрыв в частном доме, в результате которого есть разрушения несущих стен. Под завалами могут находиться люди, сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Он отметил, что взрыв произошел на улице Княгини Ольги. На месте работают спасательные службы.

По предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома.

"Вероятно, это газ. В доме проживают шесть человек. Два ребенка и две женщины – их увезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое. Еще двух мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами", – сообщил мэр.

Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции, добавил он.

Фото – Telegram Садового

Движение по улице Княгини Ольги от Сахарова до Владимира Великого в направлении улицы Научной сейчас перекрыто.

В соцсетях публикуют видео с места:

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