Во Львове разобрали завалы после взрыва газа: три человека погибли, три в больнице – фото
Фото: полиция Львовской области

Львовские спасатели к утру воскресенья закончили разбирать завалы дома на улице Княгини Ольги, где вчера вечером произошел взрыв. Там погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщила полиция Львовской области.

Под завалами нашли тела 82-летней женщины и двух мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили травмы, их забрали в больницу.

Официальная версия случившегося – взрыв газа в гараже при доме.

Во Львове разобрали завалы после взрыва газа: три человека погибли, три в больнице – фото
Фото: полиция Львовской области
Во Львове разобрали завалы после взрыва газа: три человека погибли, три в больнице – фото
Фото: полиция Львовской области
Во Львове разобрали завалы после взрыва газа: три человека погибли, три в больнице – фото
Фото: полиция Львовской области

Следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

  • Взрыв во Львове раздался вечером 23 декабря, из-за него рухнули несущие стены частного дома. На месте начался пожар, под завалами оказались люди. В доме, где произошел взрыв, проживали шесть человек.
Львоввзрыв газа