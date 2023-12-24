Во Львове разобрали завалы после взрыва газа: три человека погибли, три в больнице – фото

Фото: полиция Львовской области

Львовские спасатели к утру воскресенья закончили разбирать завалы дома на улице Княгини Ольги, где вчера вечером произошел взрыв. Там погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщила полиция Львовской области.

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Под завалами нашли тела 82-летней женщины и двух мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили травмы, их забрали в больницу.

Официальная версия случившегося – взрыв газа в гараже при доме.

Фото: полиция Львовской области

Фото: полиция Львовской области

Фото: полиция Львовской области

Следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.