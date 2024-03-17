Росія вдарила ракетами по Миколаєву, п'ятеро поранених

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У Миколаєві вдень у неділю, 17 березня, пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару.

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"Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", – йдеться в Telegram-каналі міського голови Олександра Сєнкєвича. Трохи пізніше він додав, що пролунав другий вибух.

"Був прильот по Миколаєву", – підтвердив голова обласної адміністрації Віталій Кім.

Перед цим о 13:54 у Telegram-каналі Повітряних сил з'явилось попередження про застосування балістичного озброєння зі сходу. О 13:59 вони попередили про загрозу балістики ще й з півдня.

ОНОВЛЕНО о 14:50. Внаслідок обстрілу отримали поранення п'ятеро людей, вони в стані середньої важкості, розказав Кім.