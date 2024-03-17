Росія вдарила ракетами по Миколаєву, п'ятеро поранених

Росія вдарила ракетами по Миколаєву, п'ятеро пораненихоновлено
У Миколаєві вдень у неділю, 17 березня, пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
"Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", – йдеться в Telegram-каналі міського голови Олександра Сєнкєвича. Трохи пізніше він додав, що пролунав другий вибух.
"Був прильот по Миколаєву", – підтвердив голова обласної адміністрації Віталій Кім.
Перед цим о 13:54 у Telegram-каналі Повітряних сил з'явилось попередження про застосування балістичного озброєння зі сходу. О 13:59 вони попередили про загрозу балістики ще й з півдня.
ОНОВЛЕНО о 14:50. Внаслідок обстрілу отримали поранення п'ятеро людей, вони в стані середньої важкості, розказав Кім.
- 17 березня в Одеській області внаслідок удару "шахедів" пошкоджено два законсервованих агропідприємства.
- Також сильно постраждали від обстрілів Мирноград і Селидове в Донецькій області.