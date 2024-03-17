В Николаеве раздались взрывы. Военные предупреждали о баллистике
В Николаеве днем в воскресенье, 17 марта, раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара.
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"Взрыв в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию впоследствии", — говорится в Telegram-канале городского головы Александра Сенкевича. Чуть позже он добавил, что прогремел второй взрыв.
"Был прилет по Николаеву", – подтвердил глава областной администрации Виталий Ким.
Перед этим в 13:54 в Telegram-канале Воздушных сил появилось предупреждение о применении баллистического вооружения с востока. В 13:59 они предупредили об угрозе баллистики еще с юга.
- 17 марта в Одесской области в результате удара "шахедов" повреждены два законсервированных агропредприятия.
- Также сильно пострадали от обстрелов Мирноград и Селидово в Донецкой области.