У центрі Києва обмежать рух 6 жовтня через візит іноземних делегацій

УДО просить врахувати інформацію про обмеження руху в столиці під час пересування

Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок 6 жовтня буде обмежено дорожній рух у центрі Києва, повідомило Управління державної охорони.

За словами відомства, обмеження застосовуватимуться через охоронні заходи за участі іноземних делегацій.

Читайте також Як охороняють світових політиків в Україні – ексклюзивна розповідь офіцерки УДО

Управління держохорони просить врахувати цю інформацію під час пересування.

УДО не уточнює, які саме делегації очікуються у Києві.