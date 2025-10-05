У центрі Києва обмежать рух 6 жовтня через візит іноземних делегацій
Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок 6 жовтня буде обмежено дорожній рух у центрі Києва, повідомило Управління державної охорони.

За словами відомства, обмеження застосовуватимуться через охоронні заходи за участі іноземних делегацій.

Читайте також
Як охороняють світових політиків в Україні – ексклюзивна розповідь офіцерки УДО

Управління держохорони просить врахувати цю інформацію під час пересування.

УДО не уточнює, які саме делегації очікуються у Києві.

  • З 5 жовтня 2025 року у Києві розпочався капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі, вартість якого становить 1,26 млрд гривень.
київудодорожній рух