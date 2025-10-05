У центрі Києва обмежать рух 6 жовтня через візит іноземних делегацій
У понеділок 6 жовтня буде обмежено дорожній рух у центрі Києва, повідомило Управління державної охорони.
За словами відомства, обмеження застосовуватимуться через охоронні заходи за участі іноземних делегацій.
Управління держохорони просить врахувати цю інформацію під час пересування.
УДО не уточнює, які саме делегації очікуються у Києві.
- З 5 жовтня 2025 року у Києві розпочався капітальний ремонт Харківського шосе у Дарницькому районі, вартість якого становить 1,26 млрд гривень.
