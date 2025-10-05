В центре Киева ограничат движение 6 октября из-за визита иностранных делегаций
В понедельник 6 октября будет ограничено дорожное движение в центре Киева, сообщило Управление государственной охраны.
По словам ведомства, ограничения будут применяться из-за охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Управление госохраны просит учесть эту информацию во время передвижения.
УГО не уточняет, какие именно делегации ожидаются в Киеве.
- С 5 октября 2025 года в Киеве начался капитальный ремонт Харьковского шоссе в Дарницком районе, стоимость которого составляет 1,26 млрд гривен.
Комментарии (0)