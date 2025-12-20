У центрі Києва обмежуватимуть рух через охорону іноземних делегацій
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У суботу, 20 грудня, у центрі Києва обмежуватимуть рух автотранспорту через охорону візиту закордонних партнерів. Про це йдеться у дописі Управління державної охорони.
Відомство повідомило про тимчасові обмеження дорожнього руху у центральній частині столиці "у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій".
УДО просить врахувати цю інформацію під час руху.
Воно не уточнює, які саме делегації відвідають Київ.
Згідно з законодавством, це відомство забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, що перебувають в Україні з офіційними або робочими візитами.
- Детальніше про те, як забезпечується охорона світових політиків в Україні, читайте в інтерв'ю LIGA.net з офіцеркою УДО.
Коментарі (0)