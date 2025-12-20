В центре Киева будут ограничивать движение из-за охраны иностранных делегаций

УГО сообщило о временных ограничениях дорожного движения в части столицы

Иллюстративное фото: Depositphotos

В субботу, 20 декабря, в центре Киева будут ограничивать движение автотранспорта из-за охраны визита зарубежных партнеров. Об этом говорится в сообщение Управление государственной охраны.

Ведомство сообщило о временных ограничениях дорожного движения в центральной части столицы "в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций".

УГО просит учесть эту информацию во время движения.

Оно не уточняет, какие именно делегации посетят Киев.

Согласно законодательству, это ведомство обеспечивает государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами.