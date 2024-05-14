У Запоріжжі "живі люди" отримали підозри: заважали роботі ТЦК і ширили фейки – фото, відео

Фото - Нацполіція

У Запоріжжі п'ятеро осіб отримали підозри в перешкоджанні мобілізаційним заходам у регіоні. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

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Йдеться про учасників незаконної громадської організації, які навмисно спровокували конфлікт та здійснювали фізичний супротив роботі військових і правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів, зазначили в поліції.

Так, у соцмережах фігуранти навмисно ширили фейкову інформацію щодо "протиправної" діяльності працівників поліції, ТЦК та СП, повідомили у поліції.

Фігуранти, які називають себе "живі люди", є членами незареєстрованої громадської організації "Багнет Нації". Метою цих так званих "правозахисників" є дискредитація повноважень працівників ТЦК і поліції, наголосили правоохоронці.

За даними поліції, у мережі фігуранти поширюють неправдиву інформацію для створення у громадян хибної уяви та обурення щодо "неправомірності" дій військовослужбовців під час мобілізаційних заходів. Зокрема, вони використовують для цього YouTube-канали Народная информационная служба! та Свободные люди Запорожье.

14 травня правоохоронці провели дев'ять обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучено заборонену російську та радянську символіку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флешки та інше.

Одного з фігурантів затримали. П’ятьом оголошено про підозри за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та про вчинення кримінального правопорушення групою осіб. Їм може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Фото – Нацполіція

8 квітня командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелось здійснити постріл у землю.

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