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На Черкащині звільнили заступника голови РДА, який забороняв пресі критикувати УПЦ МП

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 16:56
На Черкащині звільнили заступника голови РДА, який забороняв пресі критикувати УПЦ МП - Фото
Олександр Дубовий (Фото: Звенигородська РДА)

Заступника голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області Олександра Дубового, який запровадив цензуру у місцевих ЗМІ та прихильно ставився до Української православної церкви Московського патріархату, звільнили з роботи. Про це повідомив голова Звенигородської РДА Юрій Піковський, передає Укрінформ.

"Я звільнив Олександра Дубового. Далі терпіти його вчинки не було сил", – сказав голова Звенигородської РДА.

У квітні 2023 року повідомлялося, що Дубовий забороняв місцевим газетам будь-які критичні статті про УПЦ МП, кілька разів знімав з друку підготовлені тальнівською газетою Колос статті про перехід церков із Московського патріархату до Православної церкви України.

Місцеві журналісти з'ясували, що заступник голови Звенигородської РДА щотижня співслужить у Свято-Михайлівському храмі УПЦ МП у центрі селища Лисянки. Журналісти зняли на відео Дубового в дияконському одязі.

  • 10 серпня 2023 року Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра".
Наталія Медведєва
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упц мпчеркаська область
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