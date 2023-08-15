На Черкащині звільнили заступника голови РДА, який забороняв пресі критикувати УПЦ МП

Заступника голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області Олександра Дубового, який запровадив цензуру у місцевих ЗМІ та прихильно ставився до Української православної церкви Московського патріархату, звільнили з роботи. Про це повідомив голова Звенигородської РДА Юрій Піковський, передає Укрінформ.

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"Я звільнив Олександра Дубового. Далі терпіти його вчинки не було сил", – сказав голова Звенигородської РДА.

У квітні 2023 року повідомлялося, що Дубовий забороняв місцевим газетам будь-які критичні статті про УПЦ МП, кілька разів знімав з друку підготовлені тальнівською газетою Колос статті про перехід церков із Московського патріархату до Православної церкви України.

Місцеві журналісти з'ясували, що заступник голови Звенигородської РДА щотижня співслужить у Свято-Михайлівському храмі УПЦ МП у центрі селища Лисянки. Журналісти зняли на відео Дубового в дияконському одязі.

10 серпня 2023 року Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра".

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