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В Черкасской области уволили замглавы РГА, который запрещал прессе критиковать УПЦ МП

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 16:56
В Черкасской области уволили замглавы РГА, который запрещал прессе критиковать УПЦ МП - Фото
Александр Дубовой (Фото: Звенигородская РГА)

Заместителя главы Звенигородской райгосадминистрации Черкасской области Александра Дубового, который ввел цензуру в местных СМИ и благосклонно относился к Украинской православной церкви Московского патриархата, уволили с работы. Об этом сообщил председатель Звенигородской РГА Юрий Пиковский, передает Укринформ.

"Я уволил Александра Дубового. Дальше терпеть его поступки не было сил", – сказал глава Звенигородской РГА.

В апреле 2023 года сообщалось, что Дубовой запрещал местным газетам какие-либо критические статьи об УПЦ МП, несколько раз снимал с печати подготовленные тальновской газетой Колос статьи о переходе церквей из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Местные журналисты выяснили, что замглавы Звенигородской РГА еженедельно служит в Свято-Михайловском храме УПЦ МП в центре поселка Лысянки. Журналисты сняли на видео Дубового в дьяконской одежде.

  • 10 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру УПЦ МП вернуть имущество Нижней лавры в ведение заповедника "Киево-Печерская лавра".
Наталья Медведева
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упц мпчеркасская область
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