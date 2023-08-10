Суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней Лавры заповеднику "Киево-Печерская лавра"
10.08.2023, 21:51
Киево-Печерская лавра (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)
Хозяйственный суд города Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру УПЦ МП вернуть имущество Нижней лавры в ведение заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает Министерство культуры.
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Суд предписал "устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем их возвращения".
Как уточняет министерство, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.
Днем ранее, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора о безвозмездном пользовании помещениями Нижней Лавры, которые были заключены между монастырем УПЦ МП и заповедником "Киево-Печерская лавра".
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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