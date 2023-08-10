UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней Лавры заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 21:51
Суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней Лавры заповеднику
Киево-Печерская лавра (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Хозяйственный суд города Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру УПЦ МП вернуть имущество Нижней лавры в ведение заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает Министерство культуры.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

 

Суд предписал "устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем их возвращения".

Как уточняет министерство, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

Днем ранее, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора о безвозмездном пользовании помещениями Нижней Лавры, которые были заключены между монастырем УПЦ МП и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Читайте также: Минкульт пришел в Лавру, оценил состояние помещений. В УПЦ МП снова возмутились – фото

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мпкиево-печерская лавразаповедник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 