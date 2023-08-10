Суд зобов'язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври заповіднику "Києво-Печерська лавра"
10.08.2023, 21:51
Києво-Печерська лавра (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)
Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє Міністерство культури.
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Суд наказав "усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом їх повернення".
Як уточнює міністерство, йдеться про 79 об'єктів Нижньої Лаври.
На день раніше, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору про безоплатне користування приміщеннями Нижньої Лаври, які були укладені між монастирем УПЦ МП та заповідником "Києво-Печерська лавра".
- 10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Докладніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте у тексті LIGA.net.
- У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.
- 31 березня комісія двічі не змогла розпочати роботу у Лаврі через перешкоди з боку УПЦ МП. Того ж дня Ткаченко заявив, що подано позов до суду через перешкоджання діяльності комісії.
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