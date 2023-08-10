Суд зобов'язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври заповіднику "Києво-Печерська лавра"

Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє Міністерство культури.

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Суд наказав "усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом їх повернення".

Як уточнює міністерство, йдеться про 79 об'єктів Нижньої Лаври.

На день раніше, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору про безоплатне користування приміщеннями Нижньої Лаври, які були укладені між монастирем УПЦ МП та заповідником "Києво-Печерська лавра".

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