RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Суд зобов'язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври заповіднику "Києво-Печерська лавра"

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 21:51
Суд зобов'язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври заповіднику
Києво-Печерська лавра (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє Міністерство культури.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Суд наказав "усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом їх повернення".

Як уточнює міністерство, йдеться про 79 об'єктів Нижньої Лаври.

На день раніше, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору про безоплатне користування приміщеннями Нижньої Лаври, які були укладені між монастирем УПЦ МП та заповідником "Києво-Печерська лавра".

Читайте також: Мінкульт прийшов до Лаври, оцінив стан приміщень. В УПЦ МП знову обурилися – фото

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
упц мпзаповідниккиєво-печерська лавра
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 