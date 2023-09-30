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Новини | В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 18:09
В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео - Фото
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Поблизу села Стримба Івано-Франківської області стався прорив нафтопроводу з подальшим розлиттям нафтопродуктів та горінням. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району прорвало нафтопровід (діаметром 150 мм) з подальшим розлиттям нафтопродуктів на площі 100 кв. м та горінням. Вогонь перекинувся на приватний будинок.

За попередньою інформацією, постраждали три людини. Наразі засувки на нафтопроводі перекриті, на місці працюють рятувальники.

В соцмережах публікують фото і відео:

В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео

В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео

ДОПОВНЕНО О 18:45. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу. Постраждало шість осіб, з них двоє дітей, вони в лікарні.

В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео

В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео
Оксана Житнюк
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пожежавибухІвано-Франківська областьстримба
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