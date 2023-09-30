В Івано-Франківській області вибух на нафтопроводі, здійнялася пожежа – фото, відео

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Поблизу села Стримба Івано-Франківської області стався прорив нафтопроводу з подальшим розлиттям нафтопродуктів та горінням. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району прорвало нафтопровід (діаметром 150 мм) з подальшим розлиттям нафтопродуктів на площі 100 кв. м та горінням. Вогонь перекинувся на приватний будинок.

За попередньою інформацією, постраждали три людини. Наразі засувки на нафтопроводі перекриті, на місці працюють рятувальники.

В соцмережах публікують фото і відео:

ДОПОВНЕНО О 18:45. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу. Постраждало шість осіб, з них двоє дітей, вони в лікарні.

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