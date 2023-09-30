В Ивано-Франковской области взрыв на нефтепроводе, начался пожар – фото, видео

Возле села Стримба Ивано-Франковской области произошел прорыв нефтепровода с последующим разливом нефтепродуктов и горением. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, в 17:00 вблизи села Стримба Надворнянского района прорвало нефтепровод (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением. Огонь перебросился на частный дом.

По предварительной информации, пострадали три человека.Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты, на месте работают спасатели.

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