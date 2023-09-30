UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ивано-Франковской области взрыв на нефтепроводе, начался пожар – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 18:09
В Ивано-Франковской области взрыв на нефтепроводе, начался пожар – фото, видео - Фото
Скриншот

Возле села Стримба Ивано-Франковской области произошел прорыв нефтепровода с последующим разливом нефтепродуктов и горением. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в 17:00 вблизи села Стримба Надворнянского района прорвало нефтепровод (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением. Огонь перебросился на частный дом.

По предварительной информации, пострадали три человека.Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты, на месте работают спасатели.

В соцсетях публикуют фото и видео:

В Ивано-Франковской области взрыв на нефтепроводе, начался пожар – фото, видео
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрывпожарИвано-Франковская областьстримба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 