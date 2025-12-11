В Одесі, після заяв про побиття морпіха, обласний ТЦК розповів про службову перевірку

Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК

Одеський обласний військкомат проводить службове розслідування стосовно даних про протиправні дії щодо чинного військового. Про це територіальний центр комплектування написав у своїх соцмережах.

Раніше громадська організація "Захист держави" стверджувала, що в Одесі 4 грудня стався напад на матроса 36 бригади морської піхоти, який нібито здійснили працівники Приморського районного ТЦК. Обласний військкомат вказує, що публікує свою відповідь через заяву ГО, але не уточнює, якої саме. Також він не пише, які саме протиправні дії могли вчинити щодо військового.

Військкомат зазначає, що його керівництву відомо про інцидент і що його начальник вже призначив службове розслідування, яке триває: "Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі".

Перевірку проводять, щоб об'єктивно з'ясувати всі обставини, встановити реальних учасників події та ступінь їхньої вини, заявили в обласному ТЦК, зауваживши, що надають "повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини".

"Позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом", – йдеться у повідомленні.

У військкоматі закликали дочекатися результатів службового розслідування та офіційних висновків правоохоронців.

Вищезгадана ГО заявляє, що морпіх був оборонцем Маріуполя й пів року тому повернувся з полону.

LIGA.net звернулась за коментарем 36 бригади морської піхоти й опублікує відповідь, як тільки її отримає.