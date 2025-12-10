В Львівській області на працівника ТЦК напав чоловік з сокирою: його затримали, фото
Особа, що підозрюється в нападі (Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області)

У Стрию, Львівської області, чоловік поранив киркою військовослужбовця місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападника затримали, розповіли у поліції Львівської області та обласній прокуратурі.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався 9 грудня близько 19:30 – їх сповістили медики Стрийської центральної районної лікарні, куди доставили військового з забійною раною грудної клітки.

За інформацією правоохоронців, того вечора військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки документів 52-річний місцевий відмовився їх надати та почав тікати на велосипеді.

Коли військовослужбовець його наздогнав, чоловік витягнув кирку, розмахнувся та вдарив військового у бік. Після цього він викинув знаряддя нападу і втік, але чоловіка вдалося оперативно затримати.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи. Затриманому може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В Львівській області на працівника ТЦК напав чоловік з сокирою: його затримали, фото
Ймовірний нападник (Фото: ГУ Нацполіції у ЛЬвівській області)
В Львівській області на працівника ТЦК напав чоловік з сокирою: його затримали, фото
Ймовірна зброя (Фото: ГУ Нацполіції у ЛЬвівській області)
  • Це не перший напад на працівника ТЦК у Львові. 3 грудня під час перевірки документів місцевий мешканець напав на двох працівників Галицько-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – один із них помер у лікарні. 5 грудня його затримали.
