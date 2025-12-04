У Львові смертельно поранили ножем військового ТЦК. Нападника затримали

Місце події (Фото: Львівська обласна прокуратура)

У середу, 3 грудня, у Львові під час перевірки документів місцевий мешканець напав на двох працівників Галицько-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – один із них помер у лікарні. Про це повідомили оперативне командування "Захід" та Офіс генерального прокурора.

За даними ОК "Захід", львів’янин завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Він також завдав удар в голову старшому солдату Василю Малюку, після чого нападник втік.

У прокуратурі стверджують, що нападник також застосував проти військових газовий балончик.

Бондаренка доставили до лікарні, де команда хірургів намагалася врятувати його життя. Попри зусилля медиків, внаслідок критичної крововтрати він помер.

В ОК "Захід" зазначили, що чоловік був учасником бойових дій і продовжував служити в ТЦК.

В ОГП уточнили, що правоохоронці затримали ймовірного нападника. Ним виявився 30-річний мешканець Львова. На місці події вилучено ніж.

За даними Львівської обласної прокуратури, напад стався на перехресті вулиць Єфремова та Японська.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

