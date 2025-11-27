ДБР: На Прикарпатті підполковник побив військовозобов’язаного, унаслідок чого він втратив орган

Офіцер районного ТЦК в Івано-Франківській області побив чоловіка за те, що він відмовився проходити флюорографію

Підозрюваний (Фото: ДБР)

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, його підозрюють у жорстокому побитті військовозобов’язаного. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей в одному з ТЦК Прикарпаття. Під час досудового розслідування правоохоронці виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника.

За даними ОГП, йдеться про заступника начальника ТЦК, який має звання підполковника.

За версією слідства, посадовець побив чоловіка за те, що той під час медогляду відмовився проходити флюорографію. Він завдав щонайменше п’ять ударів, через що військовозобов’язаний отримав тяжкі травми й потребував хірургічного видалення одного з органів.

Прокуратура уточнила, що йдеться про орхіектомію (хірургічна операція з видалення одного або обох яєчок).

Керівнику ТЦК оголосили підозру за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Суд узяв підозрюваного під варту без права на заставу.

Наразі перевіряється можлива причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.

Фото: ДБР

У червні ДБР повідомило про підозру інструктору навчального взводу, який побив курсанта на навчальному полігоні в Кіровоградській області.

18 липня двом працівникам київського ТЦК повідомлено про підозру через смерть мобілізованого.