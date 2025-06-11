ДБР оголосило підозру інструктору, який побив курсанта на навчальному полігоні – фото

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інструктору навчального взводу, який побив курсанта на навчальному полігоні, що на Кіровоградщині, повідомляє пресслужба органу. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах уточнив, що йдеться про Голіка Олега.

За даними правоохоронців, інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження.

"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", – повідомили в ДБР.

Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади.

Фото: ДБР

Фото: ДБР