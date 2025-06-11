ГБР объявило подозрение инструктору, избившему курсанта на учебном полигоне – фото
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инструктору учебного взвода, избившего курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области, сообщает пресс-служба органа. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Голике Олеге.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в сентябре 2024 года на занятиях по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий побил курсанта прикладом автомата.
С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство.
"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер по прекращению избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", – сообщили в ГБР.
Инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Командир учебного взвода уведомлен о подозрении в бездействии военной власти.
- 30 апреля ГБР сообщило о задержании военного, который инсценировал свое исчезновение, чтобы семья получила выплаты.
- 5 июня ГБР разоблачило военнослужащих воинской части, требовавших от бойцов 200 000 грн в обмен на возвращение на службу.