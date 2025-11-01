Смерть киянина після мобілізації. Поліція вилучила записи з відеокамер у Подільському ТЦК

Камера (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Правоохоронці у межах розслідування загибелі киянина Романа Сопіна після мобілізації вилучили записи з камер відеоспостереження у Подільському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це в коментарі Суспільному повідомив представник групи комунікацій Київського міського ТЦК та СП Віталій Силенко.

За його словами, поліція вилучила записи з камер відеоспостереження у будівлі Подільського ТЦК. Правоохоронці звернулись до власників приміщення, де розташований центр комплектування.

Водночас адвокат родини Олександр Протас розповів журналістам, що загибель киянина кваліфікували як умисне вбивство. Він зазначив, що має інформацію від одного з військовослужбовців, який перебував у приміщенні із Сопіним, про ймовірний конфлікт.

"Згідно з інформацією, яку мені надали під час розмов, солдат, який супроводжував цю людину, сказав, що дійсно бачив конфлікт: двоє якихось людей чи то вимагали, чи погрожували Роману. Після того побачив, як той лежить", – сказав Протас.

Силенко ж інформацію про можливий конфлікт спростував. За його словами, ніяких доповідей про конфлікти не було.

"З військовослужбовцями, які перебували там, спілкувалися. Як було сказано слідству, пан Роман Сопін стояв, спілкувався з іншими особами, які перебували там. Раптом йому стало зле: він втратив свідомість, впав, та почав битись в конвульсіях", – пояснив представник ТЦК.