Смерть киевлянина после мобилизации. Полиция изъяла записи с видеокамер в Подольском ТЦК
Правоохранители в рамках расследования гибели киевлянина Романа Сопина после мобилизации изъяли записи с камер видеонаблюдения в Подольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об этом в комментарии Суспильному сообщил представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко.
По его словам, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения в здании Подольского ТЦК. Правоохранители обратились к владельцам помещения, где расположен центр комплектования.
В то же время адвокат семьи Александр Протас рассказал журналистам, что гибель киевлянина квалифицировали как умышленное убийство. Он отметил, что располагает информацией от одного из военнослужащих, который находился в помещении с Сопиным, о вероятном конфликте.
"Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, сопровождавший этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли требовали, то ли угрожали Роману. После того увидел, как тот лежит", – сказал Протас.
Силенко же информацию о возможном конфликте опроверг. По его словам, никаких докладов о конфликтах не было.
"С военнослужащими, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал, и начал биться в конвульсиях", – пояснил представитель ТЦК.
- О смерти Сопина, произошедшей 23 октября, стало известно на следующий день. Полиция сообщила, что на его теле не обнаружено признаков избиения или других травм, кроме закрытой ЧМТ. Дело на личный контроль взял глава МВД Клименко.
- В ТЦК и 71-й бригаде опровергли информацию об избиении. По версии военных, мужчина потерял сознание, упал и сильно ударился головой об пол.
- Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина перед смертью получил травму тупым предметом.
