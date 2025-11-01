Смерть киевлянина после мобилизации. Полиция изъяла записи с видеокамер в Подольском ТЦК

Камера (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Правоохранители в рамках расследования гибели киевлянина Романа Сопина после мобилизации изъяли записи с камер видеонаблюдения в Подольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об этом в комментарии Суспильному сообщил представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко.

По его словам, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения в здании Подольского ТЦК. Правоохранители обратились к владельцам помещения, где расположен центр комплектования.

В то же время адвокат семьи Александр Протас рассказал журналистам, что гибель киевлянина квалифицировали как умышленное убийство. Он отметил, что располагает информацией от одного из военнослужащих, который находился в помещении с Сопиным, о вероятном конфликте.

"Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, сопровождавший этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли требовали, то ли угрожали Роману. После того увидел, как тот лежит", – сказал Протас.

Силенко же информацию о возможном конфликте опроверг. По его словам, никаких докладов о конфликтах не было.

"С военнослужащими, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал, и начал биться в конвульсиях", – пояснил представитель ТЦК.