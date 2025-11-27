ГБР: На Прикарпатье подполковник избил военнообязанного, в результате чего он потерял орган

Офицер районного ТЦК в Ивано-Франковской области избил мужчину за то, что он отказался проходить флюорографию

Подозреваемый (Фото: ГБР)

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали руководителя одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, его подозревают в жестоком избиении военнообязанного. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

ГБР проверило жалобы граждан и народных депутатов об избиении, пытках и вымогательстве денег в одном из ТЦК Прикарпатья. Во время досудебного расследования правоохранители обнаружили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.

По данным ОГП, речь идет о заместителе начальника ТЦК, который имеет звание подполковника.

По версии следствия, чиновник избил мужчину за то, что тот во время медосмотра отказался проходить флюорографию. Он нанес не менее пяти ударов, из-за чего военнообязанный получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

Прокуратура уточнила, что речь идет об орхиэктомии (хирургическая операция по удалению одного или обоих яичек).

Руководителю ТЦК объявили подозрение по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Суд взял подозреваемого под стражу без права на залог.

Сейчас проверяется возможная причастность к противоправным действиям других лиц, в частности правоохранителей.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

В июне ГБР сообщило о подозрении инструктору учебного взвода, который избил курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области.

18 июля двум работникам киевского ТЦК сообщено о подозрении из-за смерти мобилизованного.